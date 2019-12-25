  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербург вернулся в топ-5 городов по числу новых зараженных COVID-19
Сегодня, 11:21
183
Butenko

Петербург вернулся в топ-5 городов по числу новых зараженных COVID-19

0 0

За сутки в городе было выявлено 175 новых случаев заболевания коронавирусом.

За минувшие сутки Санкт-Петербург вошел в пятерку городов России с наибольшим числом новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает "Деловой Петербург" со ссылкой на данные оперативного штаба. Северная столица заняла 5 место, уступив Москве, Свердловской области, ХМАО и Нижегородской области. 

Так, в Петербурге за минувшие сутки было зарегистрировано 175 новых случаев заражения COVID-19. Для сравнения, в Москве - 683 случая, в Свердловской области - 241, в ХМАО и Нижегородской области - 192 и 177 соответственно. При этом в целом динамика новых выявленных случаев в Северной столице идет на спад.  Например, накануне в Петербурге выявили 181 новый случай коронавируса. 

Что касается Ленинградской области, то она за минувшие сутки не попала и в топ-10 регионов. Всего на территории региона выявили 43 новых случая. 

Ранее мы писали, что в Петербурге за сутки обследовали на коронавирус 13 211 человек.

Теги: коронавирус, оперативный штаб, статистика
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии