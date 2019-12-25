Число тестов на коронавирус в Петербурге снизилось до 13 тысяч в сутки

Число проведенных тестов несколько снизилось по сравнению с предыдущими неделями.

Опубликованы оперативные данные по борьбе с коронавирусом в Санкт-Петербурге. За минувшие сутки в городе тестирование на COVID-19 прошли 13 211 человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга. Под медицинским наблюдением находится 1485 человек.

За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 13211 человек. Под медицинским наблюдением находится 1485 человек. Из них 79 - в обсерваторе, 1078 - на самоизоляции, 328 - контактные.

Отметим, что до этого уровень тестирования на COVID-19 находился в районе 17 000 человек ежесуточно. Впрочем, незначительное сокращение можно объяснить концом рабочей недели. Ранее Piter.TV писал о существующей тенденции снижения тестирования на коронавирус в выходные дни.

В городе продолжают работать специальные линии поддержки населения. По номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, обратились 164 человек. В службе экстренных вызовов 112 зарегистрировано 44 обращения. Среди них 14 человек сообщили о прибытии в Россию из-за границы. В Городскую службу скорой помощи направлено 17 обращений, в полицию - 1.

Фото: Pixabay.com