В среду в Петербурге ожидается до плюс 20 градусов

Ночью, утром и днем в городе пройдут дожди.

В среду, 29 мая, в Петербурге будет тепло, однако облачно и сыро. Ночью, утром и днем в городе пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются ливни и гроза. При этом воздух прогреется до плюс 20 градусов. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Днем будет дуть юго-западный и западный ветер со скоростью 6-11 м/с. При грозе порывы будут достигать 15-18 м/с. Атмосферное давление существенно не изменится.

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