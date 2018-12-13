Эксперт: только пять пляжей Петербурга пригодны для отдыха

Piter.TV публикует подборку безопасных мест для отдыха в городе.

В Петербурге продолжает ухудшаться качество воды в акваториях Невы и Финского залива, а также в озерах и прудах. Для отдыха подходят только пять пляжей города. Об этом заявила эксперт отдела санитарного надзора управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучии человека Ирина Горбатюк на заседании профильной Комиссии по экологической защите населения.

12 мая были взяты пробы воды, которые помогли экспертам определить пригодные для отдыха пляжи. Санитарным требованиям соответствуют только пять пляжей: Детский, Золотой, Ласковый, Комаровский и Дубковский. Горбатюк подчеркнула, что санитарно-эпидемиологическим требованиям не соответствует ни одна вода, взятая на пробы. Поэтому в черте города купаться будет запрещено, о чем будут свидетельствовать предупреждающие таблички.

Ранее мы рассказывали, можно ли в Петербурге пить воду из-под крана.

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