В Ленобласти осталось десять пляжей, пригодных для купания

По состоянию на пятницу, 14 июня, пригодными для купания в Ленобласти специалисты Роспотребнадзора признали только 10 водоёмов, рассказали в пресс-службе ведомства. Ещё две недели назад их было 12.
Всего на территории региона проверили 41 водоём. Лабораторные исследования показали, что для безопасного купания в Ленобласти подойдут следующие места:
— озеро Павловское (Бокситогорск);
— озеро Курголовское (Токсово) и озеро Коркинское (Воейково);
— река Шингарка (Низино);
— озеро Омчино и озеро Толони (Луга);
— река Вуокса (Приозерск) и озеро Отрадное (Плодовое);
— река Тихвинка (Тихвин, первый микрорайон);
— карьер в посёлке Шапки.
Из списка исчезли река Луга в деревне Большой Сабск и озеро Царицыно в одноименном посёлке. В числе непригодных водоёмов также оказались:
— озера Ждановское во Всеволожске, Медное в Юкковском сельском поселении, Филькино в Гатчине, Светлое в Будогощи, Колтушское, Лемболовское, Раздолинское, Долгое и Нестеровское;
— реки Рощинка, Оредеж, Кобринка, Волхов, Сясь, Луга, Плюсса и Тосна;
— Финский и Выборгский заливы.
Фото: Piter.TV
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