В Ленобласти осталось десять пляжей, пригодных для купания

Всего на территории региона проверили 41 водоём.

По состоянию на пятницу, 14 июня, пригодными для купания в Ленобласти специалисты Роспотребнадзора признали только 10 водоёмов, рассказали в пресс-службе ведомства. Ещё две недели назад их было 12.

Всего на территории региона проверили 41 водоём. Лабораторные исследования показали, что для безопасного купания в Ленобласти подойдут следующие места:

— озеро Павловское (Бокситогорск);

— озеро Курголовское (Токсово) и озеро Коркинское (Воейково);

— река Шингарка (Низино);

— озеро Омчино и озеро Толони (Луга);

— река Вуокса (Приозерск) и озеро Отрадное (Плодовое);

— река Тихвинка (Тихвин, первый микрорайон);

— карьер в посёлке Шапки.

Из списка исчезли река Луга в деревне Большой Сабск и озеро Царицыно в одноименном посёлке. В числе непригодных водоёмов также оказались:

— озера Ждановское во Всеволожске, Медное в Юкковском сельском поселении, Филькино в Гатчине, Светлое в Будогощи, Колтушское, Лемболовское, Раздолинское, Долгое и Нестеровское;

— реки Рощинка, Оредеж, Кобринка, Волхов, Сясь, Луга, Плюсса и Тосна;

— Финский и Выборгский заливы.

Фото: Piter.TV