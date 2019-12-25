В пятницу в Пулково отменили почти два десятка рейсов

12 из них оказались перелетами в Москву.

В пятницу, 26 июня, в аэропорту "Пулково" отменили почти два десятка рейсов. Согласно данным онлайн-табло, некоторые перелеты отменили с самого утра.

Больше всего несостоявшихся рейсов, целых 12, планировали перевезти петербуржцев в Москву, однако перелеты разных авиакомпаний в столицу по неуточненным причинам оказались невозможны. Также из Петербурга не получилось улететь в Баку, Ашхабад, Бишкек и Калининград.

Ранее мы писали, что в Петербург вернут туристов из Бишкека, Еревана, Чэнду и Душанбе.

Фото: Piter.TV; онлайн-табло Пулково