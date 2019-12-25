В Петербург вернут туристов из Бишкека, Еревана, Чэнду и Душанбе

Уже известны точные даты вывозных рейсов.

В Петербурге ожидают несколько очередных вывозных рейсов для россиян, застрявших в Бишкеке, Ереване, Душанбе и Гоа. Информацию о перелетах опубликовала Минкомсвязь 25 июня.

Первый самолет, из Бишкека, прибудет в Пулково 26 июня в 17.45. 29 июня в 11.00 в Петербург прилетит самолет из Еревана, в 7.20 следующего дня – самолет из Гоа, который полетит с остановкой в Москве. 1 июля также вернутся в Петербург туристы из Денпасара и Чэнду, самолеты приземлятся в Пулково в 9.05 и 10.10 соответственно. 5 июля Северная столица примет еще один рейс из Чэнду, прилет запланирован на 12.10, а на следующий день, в 7 утра, домой вернутся туристы из Душанбе.

Прибывшим на родину туристам придется соблюсти обязательный двухнедельный карантин.

Ранее сообщалось, что аэропорт "Пулково" может снова заработать круглосуточно с 1 июля.

Фото: Piter.TV