В среду на Петербург вновь обрушатся морозы

Обстановка будет благоприятной. Ни осадков, ни туч на протяжении почти всего дня.

В среду, 9 декабря, в городе на Неве ожидается морозная погода. Об этом сообщает со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

По прогнозам синоптиков, в Петербурге похолодает до минус 9 градусов. Стоит отметить, что в черте города ожидается погода более тёплая, столбики термометров покажут до минус 6 градусов.

Ветер будет дуть юго-восточный до 6-11 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало. Осадков не ожидается.

Ранее мы сообщали о том, что в центре Петербурга заметили четырех редких сов.

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