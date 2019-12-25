В среду в Петербурге выпадет мокрый снег

Температура воздуха составит +1…+3 градусов.

В среду, 3 марта, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Предстоящей ночью температура воздуха опустится до -1…-3 градусов, будет без существенных осадков. Днем потеплеет до +1…+3 градусов. Утром возможна гололедица, к вечеру пойдет мокрый снег.

Ветер будет дуть с северо-запада, запада умеренный. Атмосферное давление будет ночью слабо повышаться, днем понижаться.

Ранее мы писали, что в мартовские праздники в Петербурге и области ожидаются небольшие скачки температуры.

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