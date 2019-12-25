В среду в Петербурге выглянет солнце, но похолодание продолжится

Температура воздуха составит +18…+20 градусов.

В среду, 26 августа, Петербург окажется в тыловой, холодной части циклона. В этот день в городе ожидается облачная с прояснениями погода. В первой половине дня могут пройти кратковременные дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Температура воздуха сегодня составит +18…+20 градусов. Ветер будет дуть с запада со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее мы писали, что в среду в Ленобласти ожидаются похолодание, дожди и грозы.

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