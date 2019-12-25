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В среду в Ленобласти ожидаются похолодание, дожди и грозы
Сегодня, 18:58
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В среду в Ленобласти ожидаются похолодание, дожди и грозы

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Максимальная температура достигнет +21 градуса.

В среду, 26 августа, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода. В утренние часы большинство районов накроют дожди. Об этом сообщило ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночная температура достигнет отметок от +9 до +14 градусов. В дневное время суток столбик термометра максимально поднимется до +21 градуса.

Порывы южного и юго-западного ветра ночью будут слабыми. После рассвета направление ветра сменится на западное, а скорость усилится до 5-10 м/с.

Атмосферое давление будет практически неизменным в течение дня.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти объявлен конкурс на разработку новой концепции переработки мусора.

Фото: Pixabay

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области,

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