В среду в Петербург вернется "блудное" солнце

Днем воздух в городе прогреется до +18…+20 градусов.

В среду, 2 сентября, влияние на погоду в Петербурге начнет оказывать антициклон. При переменной облачности обойдется без дождей. Солнечные лучи вернут показания термометров в рамки климатической нормы. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

В этот день температура воздуха в городе поднимется до +18…+20 градусов. В Ленобласти ожидается +16…+21 градусов. Ветер будет дуть с востока со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 770 мм рт. ст., что выше нормы.

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