В среду в Петербурге пройдут дожди и усилится ветер

Температура воздуха составит +20…+22 градусов.

В среду, 5 августа, на погоду в Петербурге окажет влияние холодный атмосферный фронт, который смещается по территории области с запада на восток. Он сохранит облачную с прояснениями погоду, при этом вызовет кратковременные дожди и усилит ветер. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

В этот день температура воздуха в городе прогреется до +20…+22 градусов, в Ленобласти ожидается +19…+24 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада, запада со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее мы писали, что в среду в Пулково отменили 17 рейсов.

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