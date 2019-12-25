В среду в Пулково отменили 17 рейсов

Пассажиры были заранее проинформированы об этом.

В среду, 5 августа, в Пулково отменили сразу 17 рейсов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

В частности, люди не смогут улететь из Петербурга в Москву, Мурманск, Омск, Минеральные воды и Казань. Также отменили международные рейсы в Наманган, Анталью, Париж, Пекин, Милан и Сиань Сианьянг.

Отмены произошли заблаговременно в связи с оптимизацией расписания полетов в период пандемии коронавируса. Все пассажиры были заранее проинформированы об этом. В случае необходимости люди смогут улететь по нужному направлению на другом рейсе.

Ранее мы писали, что суточная смертность от коронавируса в Петербурге выросла в 4 раза.

Фото: Piter.TV