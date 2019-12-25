В среду в Петербурге похолодает, пройдет дождь

Температура воздуха составит +7…+9 градусов.

В среду, 14 апреля, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром пройдет небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В ночь на среду в городе на Неве похолодает до +2…+4 градусов. Днем температура воздуха составит +7…+9 градусов. Ветер подует с запада, северо-запада умеренный. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо повышаться.

Стоит отметить, что понедельник, 12 апреля, стал самым теплым днем с начала года. Столбики термометров поднялись до +20 градусов. По словам Михаила Леуса, температуру в городе сбил холодный атмосферный фронт.

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