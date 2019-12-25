Холодный фронт собьет температуру в Петербурге во вторник

Местами пройдут кратковременные дожди, столбики термометров покажут +12…+14 градусов.

Во вторник, 13 апреля, синоптическую ситуацию в Петербурге сформирует холодный атмосферный фронт. Он ограничит дневной прогрев, станет причиной кратковременных дождей и изменит направление ветра на север. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Температура воздуха сегодня в городе составит +12…+14 градусов, в Ленобласти +10…+15. Ветер подует с юго-запада с переходом на северо-запад со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы.

Синоптик также напомнил, что минувший понедельник стал самым теплым днем в Петербурге с начала года. Температура воздуха 12 апреля составила +20 градусов. Это всего на 0,1 градус ниже суточного рекорда тепла.

Ранее Беглов заявил о необходимости восстановить здание сгоревшей "Невской мануфактуры".

Фото: Piter.TV