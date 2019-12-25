В среду воздух в Петербурге прогреется до +20

Днем будет облачно, преимущественно без осадков.

В среду, 3 июня, в Петербурге будет облачная, преимущественно без осадков погода. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

В ночь на среду воздух в городе на Неве прогреется до +7…+9 градусов. Днем потеплеет до +18…+20 градусов. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 3-5 м/с. Атмосферное давление будет понижаться и составит 755 мм рт. ст.

Ранее главный синоптик Петербурга посоветовал не ждать жары в июне.

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