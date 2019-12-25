  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В среду в Петербурге ожидается +11 градусов
Сегодня, 13:56
125
Alena_Zinovieva

В среду в Петербурге ожидается +11 градусов

0 0

Ночью возможен туман, днем будет преимущественно без осадков.

В среду, 14 октября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Этот день порадует горожан отсутствием дождей. Такой прогноз дали синоптики ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Ночью возможен туман. Температура воздуха поднимется до +4…+6 градусов. Днем воздух в городе на Неве прогреется до +9…+11 градусов.

Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 2-4 м/с. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Ранее мы писали, что в эту пятницу в Петербурге может пойти первый снег.

Фото: pixabay.com

Теги: погода спб, прогноз погоды, фгбу
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии