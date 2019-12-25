В среду в Петербурге ожидается +11 градусов

Ночью возможен туман, днем будет преимущественно без осадков.

В среду, 14 октября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Этот день порадует горожан отсутствием дождей. Такой прогноз дали синоптики ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Ночью возможен туман. Температура воздуха поднимется до +4…+6 градусов. Днем воздух в городе на Неве прогреется до +9…+11 градусов.

Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 2-4 м/с. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Ранее мы писали, что в эту пятницу в Петербурге может пойти первый снег.

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