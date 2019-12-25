В среду в Петербурге наградят лучших выпускников вузов 2021 года

В этот раз пройдет уже 19-й торжественная церемония.

В среду, 30 июня, в Петербурге пройдет награждение лучших выпускников городских вузов 2021 год, сообщили в Смольном.

Торжественная церемония пройдет в Атриуме Комендантского дома Петропавловской крепости и начнется в 10:30. На 19-й церемонии будет присутствовать вице-губернатор Александр Бельский, он вручит благодарственные письма от имени губернатора и бронзовые статуэтки сфинкса, символизирующие мудрость, интеллект, сильный характер.

В завершение мероприятия лучший выпускник вузов осуществит полуденный выстрел из пушки, установленной на Нарышкином бастионе Петропавловской крепости.

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