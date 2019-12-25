В Петербурге проходит третий слет социальных предпринимателей СЗФО

Предприниматели хотят показать, что социальный бизнес – прежде всего бизнес.

В Петербурге стартовал третий межрегиональный слет социальных предпринимателей Северо-Западного Федерального округа, передает "ЛенТВ24".

Спикеры поставили перед собой задачу рассказать о важности социального бизнеса, стартапах, мерах поддержки социального предпринимательства и антикризисных мерах. Предприниматели хотят показать, что социальный бизнес является, в первую очередь, бизнесом, а не благотворительностью. Тема нынешнего слета посвящена личному бренду и созданию франшизы.

Отметим, что социальный бизнес предоставляет услуги и выпускает товары для здравоохранения, культуры, образования, а также обслуживает пожилых и инвалидов. Социальными считаются и те предприятия, где половина и более сотрудников относится к социально уязвимых категориям населения.

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Фото: "ЛенТВ24"