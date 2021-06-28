С температурой под дождем: пациенты сидят в очереди к дежурному терапевту в Мурино

Пациенты могли бы разместиться внутри больницы, но им сказали ждать на улице. Сотрудники клиники заверили, что в планах сделать навес, но на это пока нет денег.

Утро для жителей Мурино началось с очереди к дежурному терапевту. Чтобы получить помощь специалиста, они вынуждены сидеть на улице под проливным дождем. Очевидец прислал фото и видео с места событий.

Речь идет о клинике Медицентр на Охтинской аллее,18. В медицинский центр можно попасть через два входа. Один из них – это регистратура, через которую пациент проходит, чтобы попасть по записи на прием к врачу. Вторая дверь предназначена для тех, кто пришел без записи. Несмотря на это, в помещение пускают только людей с талонами. Остальных отправляют на улицу.

Люди стоят в очереди не для того, чтобы привиться от коронавируса. Это очередь больных людей. Я сижу здесь с 10:30 утра. Анна, пациентка (имя изменено)

Местные жители начали обрывать телефон Горячей линии. Однако, все оказалось безрезультатно. Провисев на линии 17 минут, один из пациентов убрал телефон и продолжил ждать "чуда".

Ранее мы сообщили, что в Калининском районе задержан торговец поддельными медицинскими справками.

Фото и видео: Piter.TV