В среду в Петербурге может выпасть 4-7 мм осадков

Температура воздуха будет колебаться от -2 до -4 градусов.

В среду, 3 февраля, синоптическая ситуация в Петербурге будет формироваться под влиянием очередного циклона с Атлантики, названного немецкими синоптиками "Квирин". Его стараниями в городе ожидается облачная погода, пройдет снег. За сутки может выпасть 4-7 мм осадков. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Температура воздуха в этот день составит в городе -2…-4 градусов. В Ленобласти будет -1…-6 градусов. Ветер подует с юго-востока, юга со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 750 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее мы писали, что работы на теплосети на Шафировском проспекте завершатся в ноябре.

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