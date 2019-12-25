В среду петербуржцев порадует теплая и сухая погода

Температура воздуха в этот день прогреется до +19…+21 градусов.

В среду, 15 июля, в Петербурге ожидается облачная с переменами погода. Такой прогноз дали в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Температура воздуха ночью поднимется до +11…+13 градусов. Днем потеплеет до +19…+21 градусов. Осадков при этом не ожидается. Ветер будет дуть с севера со скоростью 2-4 м/с. Атмосферное давление будет мало меняться и составит 756 мм рт. ст.

Ранее мы писали, что России предсказали усиление ливней из-за глобального потепления.

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