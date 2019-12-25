В среду в Петербурге будет тепло и без осадков

Температура воздуха днем поднимется до +17…+19 градусов.

В среду, 2 сентября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом свидетельствуют данные ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью температура воздуха в городе на Неве опустится до +9…+11 градусов. В окрестностях ожидается до +7 градусов. Днем потеплеет до +17…+19 градусов. Согласно прогнозу синоптиков, осадков не предвидится.

Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 3-4 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 766 мм рт. ст.

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