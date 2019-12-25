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На проспекте Буденного грузовик уронил на иномарку столб
Сегодня, 12:48
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Alena_Zinovieva

На проспекте Буденного грузовик уронил на иномарку столб

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В результате столб упал прямо на лобовое стекло автомобиля.

Днем 1 сентября в Красносельском районе Петербурга произошла авария с участием грузовика и автомобиля марки Ford. В сети появилась фотография с места происшествия.

По словам очевидцев, на проспекте Буденного, перед поворотом на Санкт-Петербургское шоссе, грузовик, поворачивая, задел столб и уронил его прямо на иномарку. В результате бетонное сооружение упало прямо на лобовое стекло автомобиля.

Информации о пострадавших нет. На месте происшествия ведутся ремонтные работы.

Ранее мы писали, что в массовом ДТП на КАД пострадал молодой человек.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Светлана Никитина

Теги: ford, авария, грузовик
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня, ДТП,

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