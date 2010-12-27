В среду в Петербурге будет ограничено солнечное тепло

Температура воздуха не поднимется выше плюс 22 градусов.

Ведущий специалист ООО "Центр "Фобос" Михаил Леус рассказал на своей странице в Facebook о погоде на 17 июля. В среду петербуржцев ждет прохладный и дождливый день. На погоду в Северной столице окажет влияние северо-восточная периферия циклона.

По словам Леуса, в небе над регионом станет больше облаков, местами пройдут дожди. Приток солнечного света в этот день окажется ограничен.

В среду, 17 июля, температура воздуха в городе не поднимется выше плюс 22 градусов, в области столбик термометра покажет максимум плюс 23 градуса. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 5-10 м/с.

Ранее главный синоптик Петербурга рассказал, когда вернется летняя погода.

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