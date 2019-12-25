В среду антициклон вступит в схватку с циклоном в Петербурге

Это станет причиной облачной с прояснениями погоды.

В среду, 15 июля, синоптическая ситуация в атмосфере над Петербургом будет формироваться в противоборстве антициклона с северо-запада и облачного циклона с юго-востока. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, но пока обойдется без осадков. Лишь на юго-востоке области пройдут небольшие дожди.

Температура воздуха прогреется до +19…+21 градусов. Ветер будет дуть с севера, северо-востока со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

Ранее мы писали, что России предсказали усиление ливней из-за глобального потепления.

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