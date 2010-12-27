В среду в Петербург вновь придет моросящий дождь

Столбик термометра поднимется до +4...+6 градусов.

В среду, 9 октября, в Петербурге будет облачно с прояснениями. В течение дня могут пройти небольшие дожди со снегом. Об этом сообщили синоптики Северо-Западного управления Гидрометцентра.

Юго-западный и южный ветер будут дуть со скоростью 3-8 м/с. Столбик термометра поднимется до +4...+6 градусов. Утром в Ленинградской области местами возможна гололедица.

Самая низкая температура в Петербурге 9 октября была зафиксирована в 1913 году, тогда столбик термометра опустился до -4 градусов, самым теплым этот день был в 1896 году – плюс 19 градусов.

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Фото: Piter.TV