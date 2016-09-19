Автоэксперт рассказал, когда пора переобуваться в зимнюю резину

Сниженная температура воздуха в городе уже шепчет водителям свои правила.

С наступлением холодов у автомобилистов начинаются традиционные заботы о смене летней резины на зимнюю. Одни едут закупать "свежие" колеса в автоцентрах, другие достают шины с балконов и из гаражей, третьи думают, не рано ли переобувать своих "ласточек". Как правильно действовать, Piter.tv рассказал автоэксперт и обозреватель журнала "Авто Ревю" Леонид Голованов.

"На мой взгляд, тем, кто проживает в крупных городах, менять шины пока рано, я пока этого не делал. Устойчивые заморозки должны начаться не на следующей неделе", – сказал эксперт.

Голованов отмечает, что проживающим за городом переобуть машину можно уже сейчас: наледь может встретиться в неожиданных опасных местах, поэтому поездки могут стать небезопасными, особенно для автомобилей с шипованной резиной.

Важность своевременной смены автомобильных шин по сезону Голованов объяснил разницей летней и зимней резины.

"Зимние и летние шины принципиально отличаются составом резиновой смеси протектора. Когда температура воздуха около 0, то летняя дубеет, теряет сцепные свойства с асфальтом, и вы рискуете не успеть затормозить в случае опасности. Когда температура ниже, то тут без вариантов – нужна зимняя. У нее более мягкий компаунд [система микрошариков, распределенных по покрышке], который в этих условиях цепляется за асфальт", – говорит эксперт.

В этом же заключается важность обратного перехода на другую резину, подмечает Голованов: при температуре выше нуля компаунд зимних шин становится "маслом" и сильно скользит, а вот летние начинают работать нормально.

Если погода балует перепадами настроения от заморозков до плюсовой температуры, то уже переобувшиеся в ожидании морозов машины должны быть аккуратнее.

"Если у вас шины скандинавского типа, рассчитанные на суровые морозы, с очень мягким составом, то лучше или не ездить по теплому асфальту, или ездить аккуратнее, потому что резина в этот момент сильно изнашивается", – отмечает Голованов.

Не представит опасности на дорогах автомобиль с нешипованными всесезонынми шинами западно-европейского типа, на таких покорять дороги можно без тревоги.

Частые случаи ДТП на скользких дорогах вносят в топ причин летнюю резину, которая осталась на автомобиле в холода. По словам эксперта, разница между обутой в зимнее и не переобувшейся машинами колоссальная.

"Мы измеряли длину тормозного пути у летней и зимней резины на одном и том же участке обледенелой дороги. Разница, особенно на льду, просто катастрофическая. Понятно, что пренебрегающие сезонной сменой резины очень рискуют и безусловно чаще попадают в аварии", – говорит Голованов.

Хранение шин автоэксперт обозначил такой же инструкцией, как у лекарств: "в прохладном темном месте, недоступном для детей". Непривередливая автомобильная обувь не требует особенных условий.

Ранее Piter.tv удивился, что незадолго до зимы в Петербурге начали класть велосипедные дорожки.

Фото: pixabay