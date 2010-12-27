В среду в Невском районе Петербурга пройдут повторные испытания теплосетей

В среду, 21 августа, в Невском районе пройдут повторные испытания теплосетей на плотность и прочность. Об этом сообщила пресс-служба "Теплосети Санкт-Петербурга".
При обнаружении опасности в зонах испытаний следует сообщить о проблемах в городской мониторинговый центр (тел. 004, 112) и соблюдать правила безопасности.
В зону испытаний вошли: проспект Большевиков, улица Дыбенко и Российский проспект.
Гидравлические работы проводятся для того, чтобы выявить все неполадки и исправить их до начала нового отопительного сезона.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что въезд с Левашовского на ЗСД перекроют на два дня.
Фото: pixabay.com
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