Въезд с Левашовского на ЗСД перекроют на два дня

По всей длине трассы в сторону Богатырского проспекта будут вестись ремонтные работы.

В среду, 21 августа, в Петербурге вступают в силу новые дорожные ограничения. В полдень будет полностью перекрыт въезд с Левашовского шоссе на ЗСД. Об этом сообщили в пресс-службе Западного скоростного диаметра.

По всей длине трассы в сторону Богатырского проспекта будут вестись ремонтные работы. Они продлятся до 8 утра 23 августа.

Вся информация об ограничениях движения будет выведена на информационное табло. Для объезда перекрытого участка автомобилистов просят пользоваться улично-дорожной сетью Петербурга.

Ранее мы писали, что на КАД в Мурино почти на год перекроют одну полосу.

Фото: Википедия / A.Savin