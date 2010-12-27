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Въезд с Левашовского на ЗСД перекроют на два дня
Сегодня, 6:51
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Alena_Zinovieva

Въезд с Левашовского на ЗСД перекроют на два дня

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По всей длине трассы в сторону Богатырского проспекта будут вестись ремонтные работы.

В среду, 21 августа, в Петербурге вступают в силу новые дорожные ограничения. В полдень будет полностью перекрыт въезд с Левашовского шоссе на ЗСД. Об этом сообщили в пресс-службе Западного скоростного диаметра.

По всей длине трассы в сторону Богатырского проспекта будут вестись ремонтные работы. Они продлятся до 8 утра 23 августа.

Вся информация об ограничениях движения будет выведена на информационное табло. Для объезда перекрытого участка автомобилистов просят пользоваться улично-дорожной сетью Петербурга.

Ранее мы писали, что на КАД в Мурино почти на год перекроют одну полосу.

Фото: Википедия / A.Savin

Теги: зсд, ограничение в движении, ремонтные работы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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