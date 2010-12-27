На КАД в Мурино почти на год перекроют одну полосу

Проезд закроют с 21 августа 2019 года по 15 июня 2020 года.

На Кольцевой автодороге трассы Петербург – Матокса на год перекроют одну полосу. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Так, проезд закроют с 21 августа 2019 года по 15 июня 2020 года. В ведомстве уточнили, что для движения транспорта перекроют полосу безопасности и первую полосу. На этом участке будут производиться работы по подключению международного автомобильного вокзала в составе транспортно-пересадочного узла "Девяткино". Водителям также стоит учесть, что по второй, третьей и четвёртой полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч.

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" просит водителей учитывать эту информацию при планировании маршрутов.

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