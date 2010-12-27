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На КАД в Мурино почти на год перекроют одну полосу
Сегодня, 20:28
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IRINA_CHALKINA

На КАД в Мурино почти на год перекроют одну полосу

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Проезд закроют с 21 августа 2019 года по 15 июня 2020 года.

На Кольцевой автодороге трассы Петербург – Матокса на год перекроют одну полосу. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Так, проезд закроют с 21 августа 2019 года по 15 июня 2020 года. В ведомстве уточнили, что для движения транспорта перекроют полосу безопасности и первую полосу. На этом участке будут производиться работы по подключению международного автомобильного вокзала в составе транспортно-пересадочного узла "Девяткино". Водителям также стоит учесть, что по второй, третьей и четвёртой полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч. 

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" просит водителей учитывать эту информацию при планировании маршрутов. 

Ранее мы сообщали о том, что Смольный намерен перейти на трехлетние контракты по ремонту дорог.

Фото:pixabay

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Автомобильные новости,

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