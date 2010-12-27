Во вторник, стало известно, что Смольный намерен перейти на трехлетние контракты по ремонту дорог. Об этом сообщает 78.ru.
Председатель Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин отметил, что ранее власти относились к такому нововведению с осторожностью из-за того, что на рынке было очень много недобросовестных компаний. По его словам, в данный момент Смольный сотрудничает с "хорошими подрядчиками".
Помимо этого, власти города на Неве намерены увеличить гарантийный срок ремонта до 12 лет.
Плюс в том, что строительный сезон увеличен в полтора раза, в апреле уже можем начинать
заявил Харлашкин
В текущем году запланирован ремонт 122 адресов. На это город выделил 5 миллиардов рублей. Кроме того, недавно Смольный выделил дополнительно ещё около 2 миллиардов рублей.
Ранее мы сообщали о том, что музей Фаберже намерен снести флигель Шуваловского дворца.
Фото:pixabay
Обсуждение ( 0 )