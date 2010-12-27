Долгосрочные обязательства компаний помогут увеличить гарантийный срок ремонта

Во вторник, стало известно, что Смольный намерен перейти на трехлетние контракты по ремонту дорог. Об этом сообщает 78.ru.

Председатель Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин отметил, что ранее власти относились к такому нововведению с осторожностью из-за того, что на рынке было очень много недобросовестных компаний. По его словам, в данный момент Смольный сотрудничает с "хорошими подрядчиками".

Помимо этого, власти города на Неве намерены увеличить гарантийный срок ремонта до 12 лет.

Плюс в том, что строительный сезон увеличен в полтора раза, в апреле уже можем начинать заявил Харлашкин

В текущем году запланирован ремонт 122 адресов. На это город выделил 5 миллиардов рублей. Кроме того, недавно Смольный выделил дополнительно ещё около 2 миллиардов рублей.

Ранее мы сообщали о том, что музей Фаберже намерен снести флигель Шуваловского дворца.

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