В среду в Ленобласти возможны кратковременные дожди

В большинстве районов дневная температура не опустится ниже 20 градусов.

В среду, 3 июня, в Ленинградской области ожидается теплая погода с сохранением температуры от +16 до +21 градуса. На юге возможны кратковременные дожди. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В темное время суток столбик термометра остановится на отметках от +3 до +8 градусов. Осадков ночью не ожидается. Ветер в течение суток будет восточным и северо-восточным: ночью его порывы составят 3-8 м/с, а днем 6-11 м/с.

Атмосферное давление понизится.

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