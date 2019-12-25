В среду в Ленобласти возможны кратковременные дожди

В среду, 3 июня, в Ленинградской области ожидается теплая погода с сохранением температуры от +16 до +21 градуса. На юге возможны кратковременные дожди. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В темное время суток столбик термометра остановится на отметках от +3 до +8 градусов. Осадков ночью не ожидается. Ветер в течение суток будет восточным и северо-восточным: ночью его порывы составят 3-8 м/с, а днем 6-11 м/с.
Атмосферное давление понизится.
Ранее мы рассказали о том, что Ленобласть готовится к принятию туристов.
Фото: Pixabay
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