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Ленобласть готовится к принятию туристов
Сегодня, 16:49
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Ленобласть готовится к принятию туристов

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Несмотря на эпидемию коронавируса, кризис туристической отрасли не грозит.

Во вторник, 2 июня, эксперты обсудили будущее туризма в Ленинградской области на грядущий летний сезон. Дискуссия проходила в рамках пресс-конференции Zoom, организованной "Интерфакс-Северо-Запад".

Председатель регионального комитета по туризму Евгений Чайковский отметил, что разделение районов на три зоны в период эпидемии принесло положительные результаты. Путешественники знают, какие места наиболее безопасны для отдыха, в результате чего базы отдыха и коттеджи на отдаленных территориях заполнены почти на 100%.

В результате обсуждения специалисты заключили, что сфера туризма в области  застрахована от кризиса и уже сейчас готовится к следующему этапу послаблений. Кроме того, этим летом ожидается большой приток туристов не только из Петербурга, но и из Москвы и Московской области.  

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Фото: Интерфакс-Северо-Запад

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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