В среду в Ленобласти выпадет мокрый снег и пройдет дождь

Ночью в регионе резко похолодает.

В ночь на среду, 13 мая, температура в Ленинградской области упадет до отметки -3 градуса. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

Кроме того, в темное время суток ожидается небольшой дождь в западных районах и мокрый снег на востоке. Ветер будет дуть в западном направлении. Днем ожидается потепление до +13 градусов тепла, но дождливая погода все равно сохранится. Направление ветра сменится на юго-западное с порывами 3-8 м/с.

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Фото: Pixabay