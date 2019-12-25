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В среду в Ленобласти пройдет кратковременный дождь
Сегодня, 13:01
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lizapoluda

В среду в Ленобласти пройдет кратковременный дождь

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Днем температура составит +22 градуса.

В среду, 8 июня, в Ленинградской области ожидаются умеренные дожди и переменная облачность. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

В ночное время суток температура упадет до +9 градусов, а днем она поднимется до +22. В течение суток ветер приобретет юго-западное направление с порывами от 3 до 8 м/с.

Атмосферное давление значительно не поменяется.

 Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти заработает образовательный центр на колесах.

Фото:  Pixabay

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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