В среду в Ленобласти пройдет кратковременный дождь

Днем температура составит +22 градуса.

В среду, 8 июня, в Ленинградской области ожидаются умеренные дожди и переменная облачность. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.



В ночное время суток температура упадет до +9 градусов, а днем она поднимется до +22. В течение суток ветер приобретет юго-западное направление с порывами от 3 до 8 м/с.



Атмосферное давление значительно не поменяется.



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