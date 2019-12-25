В среду, 8 июня, в Ленинградской области ожидаются умеренные дожди и переменная облачность. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.
В ночное время суток температура упадет до +9 градусов, а днем она поднимется до +22. В течение суток ветер приобретет юго-западное направление с порывами от 3 до 8 м/с.
Атмосферное давление значительно не поменяется.
Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти заработает образовательный центр на колесах.
Фото: Pixabay
В среду в Ленобласти пройдет кратковременный дождь
Днем температура составит +22 градуса.
В среду, 8 июня, в Ленинградской области ожидаются умеренные дожди и переменная облачность. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.
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