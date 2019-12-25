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В Ленобласти заработает образовательный центр на колесах
Сегодня, 12:08
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В Ленобласти заработает образовательный центр на колесах

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На его создание выделено 12 миллионов рублей.

В этом месяце в нескольких районах 47-ого региона появится мобильный технопарк под названием "Кванториум". В автомобиле будет находиться вся аппаратура, необходимая для образования. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

Технопарк будет предназначен для учеников 5-11 классов. Они смогут попрактиковаться в моделировании и конструировании, а также освоить 3D-принтер и лазерный гравер.

Первый объект будет создан во Всеволожском районе, затем – в Сосновом Бору и в Кировске. В каждом автомобиле могут обучаться до 180 детей.

В общей сложности на проект из областной казны было выделено 12 миллионов рублей.  

 Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти открыт прием заявок на конкурс по благоустройству общественных пространств.

Фото :  Пресс-служба администрации Ленинградской области

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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