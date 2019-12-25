В Ленобласти заработает образовательный центр на колесах

На его создание выделено 12 миллионов рублей.

В этом месяце в нескольких районах 47-ого региона появится мобильный технопарк под названием "Кванториум". В автомобиле будет находиться вся аппаратура, необходимая для образования. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

Технопарк будет предназначен для учеников 5-11 классов. Они смогут попрактиковаться в моделировании и конструировании, а также освоить 3D-принтер и лазерный гравер.

Первый объект будет создан во Всеволожском районе, затем – в Сосновом Бору и в Кировске. В каждом автомобиле могут обучаться до 180 детей.

В общей сложности на проект из областной казны было выделено 12 миллионов рублей.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти открыт прием заявок на конкурс по благоустройству общественных пространств.

Фото : Пресс-служба администрации Ленинградской области