В Ленобласти заработает образовательный центр на колесах

В этом месяце в нескольких районах 47-ого региона появится мобильный технопарк под названием "Кванториум". В автомобиле будет находиться вся аппаратура, необходимая для образования. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.
Технопарк будет предназначен для учеников 5-11 классов. Они смогут попрактиковаться в моделировании и конструировании, а также освоить 3D-принтер и лазерный гравер.
Первый объект будет создан во Всеволожском районе, затем – в Сосновом Бору и в Кировске. В каждом автомобиле могут обучаться до 180 детей.
В общей сложности на проект из областной казны было выделено 12 миллионов рублей.
Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти открыт прием заявок на конкурс по благоустройству общественных пространств.
Фото : Пресс-служба администрации Ленинградской области
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