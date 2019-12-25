В Ленобласти открыт прием заявок на конкурс по благоустройству общественных пространств

Победители смогут представить свои проекты в следующем году.

В Ленинградской области стартовал прием заявок на конкурс по благоустройству в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды". Участники должны разработать проекты преобразования парков, площадей и прочих общественных пространств. Идёт победителей воплотят в 2021 году. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Организаторы ждут от желающих подробный план с приливающимися фотографиями текущего состояния территории, а также чертежи проекта и сопроводительное письмо с информацией о средствах, затраченных из регионального бюджета.

Напомним, что в 2020 году казна Ленинградской области передала более 1,3 миллиарда рублей на благоустройство территорий в 57 муниципальных образованиях. Эта - самая весомая сумма, выделенное на данное направление за последнее время.

Ранее мы рассказали о том, что до конца года КРТИ объявит тендер на проектирование станции метро "Кудрово".

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области