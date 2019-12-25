В среду в Ленобласти потеплеет, но продолжит идти мокрый снег

Дневная температура может достигнуть +7 градусов.

В среду, 15 апреля, в Ленинградской области сохранится облачная с прояснениями погода. Температура поднимется до +7 градусов. Об этом сообщил ФБГУ УГМС "Северо-Запад".

В ночь со вторника на среду похолодает до -1, возможны заморозки и образование гололедицы. Днем в большинстве районов ожидается выпадение мокрого снега . При этом, столбик термометра будет колебаться от +2 до +7 градусов.

Ветер сохранит западное и юго-западное направление, его порывы могут достигать 9 м/с. Атмосферное давление останется неизменным.

Ранее мы рассказали о том, что пенсионерам из Петербурга разрешили уехать для самоизоляции на дачу в Ленобласть.

Фото: Pixabay