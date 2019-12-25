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Пенсионерам из Петербурга разрешили уехать для самоизоляции на дачу в Ленобласть
Сегодня, 19:10
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nadezhda_sib

Пенсионерам из Петербурга разрешили уехать для самоизоляции на дачу в Ленобласть

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Речь идет о поездке в одну сторону, но не о постоянных перемещениях.

Власти Петербурга и Ленобласти не будут запрещать петербуржцам уезжать для самоизоляции к себе на дачу в область. Об этом заявил председатель правительства Ленобласти Максим Москвин в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Речь также шла о гражданах старше 65 лет.

Москвин отметил, что лучше остаться дома, однако переживать период самоизоляции удобнее на приусадебном участке. Преград для единовременного перемещения этих людей не будет. При этом важно соблюдать все меры санитарной безопасности: быть в маске, соблюдать санитарную дистанцию с пассажирами. Добраться до дачи можно как на общественном, так и на личном транспорте. Это касается единовременного передвижения, а не постоянных поездок в обе стороны.

Ранее стало известно, что власти Ленобласти не планируют вводить режим ЧС. 

Фото: pixabay.com 

Теги: дача, самоизоляция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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Савельев Валерий
Сегодня 19:32

Во как! 

 

Спасибо, добродетели наши!! 

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kuzmin aleksandr ответ на комментарий Савельев Валерий
Сегодня 20:01

Точнее,- благодетели, век на них молиться буду!

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