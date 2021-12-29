В среду в Ленобласти ожидается сильный снегопад и гололедица

В ночь на 5 января столбики термометров опустятся до -2… -7 градусов, днем до +1…-4 градусов.

В среду, 5 января, в Ленинградской области пройдет сильный снегопад. Синоптики предупреждают о гололедице и налипании мокрого снега. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В ночь на 5 января столбики термометров опустятся до -2… -7 градусов, днем до +1…-4 градусов. На востоке области ожидается от -8 до -13 градусов, местами до -17 градусов. Днем до -1… -6 градусов.

Направление ветра юго-восточное, южное, скорость умеренная, днем на западе переменный слабый.

Ранее в Петербурге объявили "желтый" уровень опасности из-за снегопада. Согласно данным Росгидрометцентра России, с 21 часа 4 января до 21 часа 5 января на территории Петербурга объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного снегопада с налипанием мокрого снега и обледенением.

Фото: pexels