В Петербурге объявили "желтый" уровень опасности из-за снегопада

"Желтый" уровень означает потенциально опасную погоду.

Во вторник, 4 января, в Петербурге объявили "желтый" уровень опасности из-за погодных условий. Об этом сообщают в пресс-службе Смольного.

Согласно данным Росгидрометцентра России, с 21 часа 4 января до 21 часа 5 января на территории Петербурга объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного снегопада с налипанием мокрого снега и обледенением. Этот уровень означает потенциально опасную погоду.

Водителям необходимо проявлять особую осторожность, воздержаться от использования автотранспорта из-за высокого риска дорожных происшествий. Пешеходы также должны ббыть осторожны.

Напомним, в первый день 2022 года в Петербурге также объявили желтый уровень опасности. Тогда с 17 до 20 часов вечера 1 января был усиленный северо-западный ветер. Скорость порывов достигала 15 метров в секунду.

Ранее во вторник в Петербурге потеплеет до -3 градусов. Атмосферное давление в течение дня будет понижаться.

Фото: Piter.tv