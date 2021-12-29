В ГУ МЧС предупредили граждан о сильном ветре.

В первый день 2022 года в Петербурге объявлен желтый уровень опасности. Об этом рассказали региональные представители ГУ МЧС. С 17 до 20 часов вечера 1 января ожидается усиление северо-западного ветра. Скорость порывов достигнет 15 метров в секунду.

экстренные ведомства предупредили участников автомобильного движения о необходимости поставить машину в гараж или припарковать транспортное средство вдали от деревьев или слабо укрепленных конструкций. Со двора спасатели призвали местных жителей убрать хозяйственные вещи. Горожанам следует обходить рекламные щиты и шаткие укрепления. Также рекомендуется избегать нахождение в местах повышенной опасности (на мостах, эстакадах, трубопроводах), линиях электропередач.

При возникновении опасной ситуации петербуржцев просят обращаться по номерам 101 или 112, а также 01 для стационарных телефонов.

В первый день 2022 года снег пройдёт лишь на востоке Петербурга.

Фото: Piter.tv

