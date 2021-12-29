В "Фобосе" раскзыли погоду на первую декаду января.

В первый день 2022 года снег пройдёт лишь на востоке Петербурга. Об этом жителям региона рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. Он рассказал о первой декаде января. По мнению синоптика, в этот период следует готовиться к холодам. Температурный фонд будет приравниваться к минус 3-6 градусам по Цельсию.

Однако 1 января 2022 года, в субботу, жителей и гостей Северной столицы не слишком морозная погода. Столбик термометра на улице будет держаться в пределах от нуля до 3-5 градусов ниже нуля. В отдельных районах города население увидит слякоть.

Стоит уточнить, что 2 января, а также далее в течение недели по ночам эксперты прогнозируют морозы от минус 10 до минус 15 градусов.

В Петербурге 1 января поднимется сильный ветер.

Фото: Piter.tv



