В среду в Ленобласти обещают до +22 градусов тепла

Осадков в регионе не ожидается.

В среду, 27 мая, в Ленинградской области будет солнечная и теплая погода. Днем температура составит от +17 до +22 градусов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ.

Ночью максимальное понижение температуры составит 0 градусов: при этом ветер будет переменный и слабый. Днем он приобретет западное направление с порывами 3-8 м/с.

Атмрсферное давление в дневное время суток незначительно понизится.

Ранее мы рассказали о том, что безработные и самозанятые в Ленобласти получат выплаты до конца мая.

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