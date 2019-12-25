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В среду в Ленобласти обещают до +22 градусов тепла
Сегодня, 17:51
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lizapoluda

В среду в Ленобласти обещают до +22 градусов тепла

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Осадков в регионе не ожидается.

В среду, 27 мая, в Ленинградской области будет солнечная и теплая погода. Днем температура составит от +17 до +22 градусов. Об этом сообщила пресс-служба  ГУ МЧС РФ.

Ночью максимальное понижение температуры составит 0 градусов: при этом ветер будет переменный и слабый. Днем он приобретет западное направление с порывами 3-8 м/с.

Атмрсферное давление в дневное время суток незначительно понизится.

Ранее мы рассказали о том, что безработные и самозанятые в Ленобласти получат выплаты до конца мая.

Фото: Pixabay 

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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