Безработные и самозанятые в Ленобласти получат выплаты до конца мая

Они получат 5 и 7 тысяч рублей соответственно.

До 31 мая безработным и самозанятым предоставят поддержку в виде выплат. Постановление об оказании финансовой помощи подписал Александр Дрозденко. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Так, все, кто лишился работы в период с 1 января до 29 февраля текущего года, кроме нарушителей трудовой дисциплины, получат по 5 тысяч рублей. Для этого не нужно предоставлять каких-небо документов.

Самозанятые граждане смогут получить 7 тысяч рублей по два раза за все месяцы эпидемии – апрель и май. Для этого необходимо предоставить подтверждение регистрации в регионе сроком до 30 июня и оплатить налог за первый квартал. Кроме того, на получение выплат не могут рассчитывать те, кто сдает имущество в аренду. Если деньги за апрель уже получены, необходимо обратиться в Центр занятости.

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Фото: Piter.TV