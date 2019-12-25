Ленобласть заняла второе место по поддержке предпринимателей среди регионов России

Для содействия бизнесу разработали ряд мер.

Ленинградская область оказалась на втором месте среди регионов РФ по уровню поддержки ИП и малого бизнеса. Об этом сообщил Александр Дрозденко на онлайн-встрече с областными предпринимателями во вторник, 26 мая.

Отметим, что за время эпидемии в 47-ом регионе был разработан комплекс мер по оказанию финансовой помощи предпринимателям и самозанятым. Так, бизнесменам, временно оставшимися без средств к существованию, было выплачено 7 тысяч рублей и ещё 5 тысяч на каждого ребенка. Был снижен налог по УСН с 6 до 1%.

Кроме того, для арендодателей предусмотрели скидку на имущественный налог, а арендаторы государственного имущества временно освобождены от необходимости оплаты.

Ранее мы рассказали о том, что в "зеленой зоне" Ленобласти готовятся снять часть ограничений к июню.

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