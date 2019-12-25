В среду в Ленобласти не ожидается осадков

Температура воздуха поднимется до 10 градусов тепла.

В среду, 25 марта, на территории Ленинградской области не выпадет осадков. Об этом сообщило ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

В течение дня ожидается переменная облачность и юго-западное направление ветра. В северной части региона его порывы достигнут 15-17 метров в секунду, в целом по области – 7-12 метров в секунду. Ночью столбик термометра опустится до -4 градусов, днем потеплеет до +10.

Ранее мы рассказывали о том, что власти Ленобласти справились с 56 млн рублей недоимок за лесные угодья.

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