В среду в Ленобласти будет облачно и от +18 градусов

В среду, 12 августа, в Ленинградской области обещают облачную погоду.Также существует вероятность небольшого дождя. Об этом сообщило ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".
Ночная температура воздуха составит от +5 до +10 градусов. Днем потеплеет до +18.
В течение суток будет дуть слабый ветер северного направления. Атмосферное давление существенно не изменится.
Ранее мы рассказали о том, что школы Ленобласти готовы к приему почти 22 тысяч первоклассников.
Фото: Pixabay
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