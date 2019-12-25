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В среду в Ленобласти будет облачно и от +18 градусов
Сегодня, 15:04
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lizapoluda

В среду в Ленобласти будет облачно и от +18 градусов

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Возможен небольшой дождь.

В среду, 12 августа, в Ленинградской области обещают облачную погоду.Также существует вероятность небольшого дождя. Об этом сообщило ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и  мониторингу окружающей среды".

Ночная температура воздуха составит от +5 до +10 градусов. Днем потеплеет до +18.

В течение суток будет дуть слабый ветер северного направления. Атмосферное давление существенно не изменится.

Ранее мы рассказали о том, что школы Ленобласти готовы к приему почти 22 тысяч первоклассников.

Фото: Pixabay

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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